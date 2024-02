Crédito: divulgação

O Carnaval de São Carlos foi aberto oficialmente na noite desta sexta-feira (09/02), com o início do Carnafunk, realizado no Ginásio Milton Olaio Filho.

Confira a programação do Carnaval 2024, neste sábado:

PRAÇA DA XV

Dia 10/02 – Sábado

16h às 18h – Cantora Regina Dias

18h30 às 20h – Banda Doce Veneno

SANTA EUDÓXIA

Dia 10/02 – Sábado

20h às 21h30 – Los Pernas

22h às 00h00 – Sheila Lima

Dia 11/02 – Domingo

18h às 19h40 – Carla Circelli

20h às 22h – Júnior Karrerah

