Carnaval começa hoje; confira a programação em locais públicos de São Carlos

Carnaval - Crédito: divulgação

O Carnaval de São Carlos será aberto oficialmente na noite desta sexta-feira (09/02), com o início do Carnafunk que será realizado até a próxima terça-feira (13/02), no Ginásio Milton Olaio Filho. A folia começa a partir das 21h com a apresentação do DJ Guelzada, seguindo com o Grupo Samba de Primeira, cantor Nolly, Grupo Tudo Diferente e DJ Honda.

Confira a programação do Carnaval 2024 na Praça XV, nos distritos, bairros e no Parque do Bicão:

PRAÇA DA XV

Dia 10/02 – Sábado

16h às 18h – Cantora Regina Dias

18h30 às 20h – Banda Doce Veneno

Dia 11/02 – Domingo

16h às 18h – Banda Metais (Marchinhas)

18h às 18h40 – Desfile de Fantasias

19h às 20h - Banda Metais (Marchinhas)

Dia 12/02 – Segunda-feira

16h às 18h – Conversa de Botequim

18h30 às 20h – Vinil 78

Dia 13/02 – Terça-feira

16h às 20h - Banda Metais (Marchinhas)



SANTA EUDÓXIA

Dia 10/02 – Sábado

20h às 21h30 – Los Pernas

22h às 00h00 – Sheila Lima

Dia 11/02 – Domingo

18h às 19h40 – Carla Circelli

20h às 22h – Júnior Karrerah

Dia 13/02 – Terça-feira

16h às 17h40 – Aline Braga

18h às 20h – Dígito 3

ÁGUA VERMELHA

Dia 11/02 – Domingo

16h às 17h30 – Los Pernas

18h às 20h – Mari Silva e Fernandinho

JARDIM SÃO RAFAEL – PRAÇA RECANTO DAS FLORES (Rua Gervásio Alves de Oliveira)

Dia 11/02 – Domingo

16h às 20h – Lê Lopes

SÃO CARLOS VIII – CEU DAS ARTES (Rua Luís Luchesi Filho, s/nº)

Dia 11/02 – Domingo

16h às 20h – DJ Ander Z

CIDADE ARACY II – CENTRO DA JUVENTUDE LAURIBERTO REYS (Rua João Martins França, 800)

Dia 11/02 – Domingo

16h às 20h – DJ Bruno Tony

MONTE CARLO - CENTRO DA JUVENTUDE ELAINE VIVIANI (Avenida Papa Paulo VI, nº 1.000)

Dia 11/02 – Domingo

16h às 20h – DJ Edy

PARQUE DO BICÃO

Dia 11/02 – Domingo

16h às 20h – DJ Rogério

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também