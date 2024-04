Cantora São-carlense Nayara Amaral lança nova música: "Chapelão"

SIGA O SCA NO

Nayara Amaral lança nova música, Chapelão - Crédito: divulgação

A talentosa cantora Nayara Amaral, natural de São Carlos, acaba de presentear seus fãs com uma nova música de trabalho intitulada "Chapelão". A canção, que promete conquistar os corações do público, é fruto de dedicação e empenho desde a fase de produção até o lançamento.

Com a produção a cargo de Alex Oliveira, renomado produtor musical e maestro da dupla Guilherme e Benuto, "Chapelão" traz consigo uma atmosfera única e envolvente. Além disso, a música conta com a participação especial do locutor Moacyr Copacabana, agregando ainda mais qualidade e diversidade ao projeto.

Nayara Amaral, com sua voz cativante e talento indiscutível, entrega uma interpretação marcante em "Chapelão", demonstrando mais uma vez sua habilidade artística e seu potencial como uma das grandes promessas da música regional. O lançamento desta nova faixa representa mais um importante passo na carreira da artista, que tem se destacado não apenas em São Carlos, mas em toda a região, levando consigo o nome da cidade por onde quer que vá.

Assista o clipe:

