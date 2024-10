'Caça aos Doces' no Iguatemi São Carlos promete muita diversão para a criançada neste Halloween

SIGA O SCA NO

25 Out 2024 - 08h32

25 Out 2024 - 08h32 Por Assessoria

Caça aos Doces - Crédito: Freepik

Para homenagear o Halloween, data temática que rende sempre boas histórias, e garantir a diversão da criançada, o Iguatemi São Carlos preparou atividades especiais para este final de semana. A tarde de sábado, 26 de outubro, contará com uma programação variada, incentivando a criatividade e movimento dos pequenos.

O destaque vai para a ‘Caça aos Doces’, brincadeira inspirada na tradição infantil de pedir “doces ou travessuras” pelas casas. As crianças, acompanhadas de seus responsáveis, poderão percorrer um circuito pelas lojas participantes no empreendimento em busca dos tão aguardados doces. A cada parada, elas receberão um doce e o mapa será carimbado pelo lojista, comprovando a passagem por aquele estabelecimento. Além disso, o shopping disponibilizará um espaço exclusivo onde os pequenos poderão ter as pinturas faciais dos seus personagens preferidos.

As atividades serão gratuitas, abertas ao público e acontecerão das 14h às 16h, na rotatória da Samsung. A ‘Caça aos Doces’ terá vagas limitadas para garantir a qualidade da brincadeira e, para participar, basta comparecer ao balcão no local do evento e realizar a inscrição.

Serviço:

Halloween | Iguatemi São Carlos

Data: dia 26/10, sábado

Horário: das 14h às 16h

Local: rotatória da Samsung

Inscrição: gratuita, diretamente no local do evento

