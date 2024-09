Bingo Beneficente da Paróquia São João Paulo II foi adiado para o dia 28/09

SIGA O SCA NO

O Bingo Beneficente realizado pela Paróquia São João Paulo II que aconteceria neste sábado (21) foi adiado para o outro final de semana (28/09) por motivo de luto.

Abaixo, a nota enviada pela paróquia:

Caminhamos sempre juntos e, há momentos em que precisamos estar mais do que juntos. É com este pensamento que, em respeito e solidariedade à Família do Sr.João Bernardes de Sousa, falecido hoje e familiar de membros ativos e atuantes em nossa comunidade, achamos por bem ADIAR o bingo beneficente que deveria ocorrer no próximo sábado, dia 21. O evento será realizado no sábado, dia 28, iniciando com a Santa Missa às 19h. Assim, convidamos todos a elevar suas orações à Família enlutada e contamos com sua presença no dia 28. .

