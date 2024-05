Banda Freon Rock é finalista do concurso musical 'É Pra Cantar'

Crédito: divulgação

Nascida em São Carlos, interior de São Paulo, a Freon Rock carrega em seu nome a marca de uma trajetória musical resiliente e cheia de rock'n'roll. Fundada em 2006 com o simples objetivo de se divertir através da música, a banda logo desbravou o caminho da composição autoral, imprimindo sua identidade única e abrindo portas para novas oportunidades.

O grupo era formado por Leandro Paulino Rosa, Jean Felipe Vieira Belinassi, Paulo Henrique Ibanhes, Lucas Paulino Rosa e Diego Mazzú do Nascimento. Mas o destino reservava um desafio inesperado: a mudança de três integrantes para outro estado. Em 2012, após seis anos tocando juntos, a banda se separou, deixando um hiato de 13 anos longe dos palcos.

Foi aí que a chama do rock se reacendeu. A oportunidade surgiu com o concurso "É Pra Cantar", da EPTV, afiliada da TV Globo. A banda, impulsionada pela vontade de retomar o sonho musical, se inscreveu e, com a música "Destino", conquistou uma vaga na final da competição.

Agora, a Freon Rock busca o grande prêmio: uma apresentação de 25 minutos no João Rock, um dos maiores festivais de música do Brasil, que acontece em Ribeirão Preto no dia 8 de junho. A votação popular está aberta no portal do G1, e a banda precisa do seu apoio para realizar esse sonho.

