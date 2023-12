Banda Doce Veneno é atração do Circuito Arena no próximo domingo (10)

Banda Doce Veneno - Crédito: Divulgação

Uma das mais tradicionais bandas da nossa região será a atração do Circuito Arena no próximo domingo (10/12). A Banda Doce Veneno, com mais de 40 anos de shows vai agitar o público no Teatro de Arena “José Saffioti Filho”, anexo ao Teatro Municipal Drº Alderico Vieira Perdigão, a partir das 18h. A Doce Veneno vai apresentar um repertório eclético, de vários estilos, com sucessos dos anos 70, 80, 90 e atuais.

O Circuito Arena é um programa que acontece desde 2017, com o objetivo de proporcionar atividades culturais, gratuitamente, à população de São Carlos, sempre aos domingos.

Em 2023 já passaram pelo palco do Circuito Arena a Banda Vinil 78, The Beethes, Grupo Conversa de Botequim que fez o Tributo a Chico Buarque, Nara Dom que apresentou o Tributo a Gal Costa, Especial Mulheres de Voz II com as cantoras Amanda Vergara, Gabi Milino, Vivian Davis, Sheila Lima, Larissa Misael, Letícia e Gabi, Veridiana Nascimento e Gabi Garcia), especial em homenagem ao Dia do Circo, entre outros.

