Baile Demodê: Sidney Magal agita o São Carlos Clube

Sidney Magal - Crédito: reprodução/Instagram

Prepare-se para uma noite inesquecível de música e dança no Baile Demodê! No dia 27 de abril, a partir das 19h, o São Carlos Clube recebe o cantor Sidney Magal para um show que promete agitar a cidade com muito ritmo e nostalgia. Abertura será com o cantor Rodrigo José.

Magal, ícone da música brasileira, trará para o palco seus grandes sucessos, como "Sandra Rosa Madalena", "Me Chama Que Eu Vou", "O Meu Sangue Ferve Por Você" e "Tenho", que marcaram época e embalaram gerações. O público poderá cantar e dançar ao som de clássicos da música romântica, disco music e lambada, em um ambiente contagiante e cheio de energia.

Venda de convites para não sócios a partir de 15/04 às 7h na Secretaria do Clube. Valor R$ 150,00.

