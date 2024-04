AFPESP realiza em São Carlos o seu Bazar de Artesanato do Dia das Mães

A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP) realizará seu Bazar de Artesanato do Dia das Mães, a ser celebrado este ano em 12 de maio, em dois períodos: de 29 de abril a 3 de maio; e de 6 a 10 de maio. O evento, tradicional no calendário cultural da entidade, acontecerá na Sede Social, em São Paulo, e em unidades regionais.

Todos os produtos comercializados são confeccionados exclusivamente por associados artesãos, que se inscreveram previamente e foram selecionados por comissões avaliadoras para se tornarem expositores. Dentre as peças estão roupas, pelúcias, acessórios, joias, bijuterias, caixas e itens decorativos, criados em técnicas de crochê, patchwork, bordado, tricô, pintura e macramê.

Organizado pela Coordenadoria de Eventos, o Bazar de Artesanato de Dia das Mães também conta com a participação das Coordenadorias de Educação e Cultura e de Gestão Administrativa das Unidades Regionais. Artur Marques, presidente da AFPESP, observa que “é uma oportunidade de as pessoas comprarem presentes de bom gosto e qualidade para as mães, com preços muito interessantes, prestigiando artesãos de São Carlos”. As vendas serão na Unidade Regional, à Rua Dona Maria Izabel de Oliveira Botelho, 1.929 — Jardim Brasil.

