A arte de ler os oponentes do poker ao vivo: dicas para jogar em tempo real

Muitas pessoas acreditam que o poker é um jogo de pura sorte, mas isso não é verdade. Esse jogo, apesar de necessitar de sorte como qualquer outro jogo de aposta, também precisa de bastante habilidade, inclusive a habilidade de ler os concorrentes.

Os jogadores podem apostar no poker de diversas formas, em jogos com os amigos presencialmente, torneios online e também dentro de um casino online Portugal. Dessa forma, o jogador pode fazer suas apostas de onde quiser, somente precisando de um dispositivo móvel ou também através do computador.

Como jogar poker online

Para jogar poker online primeiro o jogador precisa encontrar um bom casino live que lhe ofereça a opção de um jogo interativo e bem estruturado. O jogador então poderá seguir as regras do jogo, sem se preocupar se o jogo será pausado, se seu dinheiro será realmente depositado, etc. Encontrar um bom casino é a chave para se divertir sem preocupações externas.

Antes mesmo de começar, o jogador deve estudar um pouco sobre as principais combinações em um jogo de poker. Essas combinações estão disponíveis na internet de forma fácil e mostram em ordem da melhor mão para a pior.

Regras e objetivo do jogo

Primeiro, é preciso entender o objetivo do poker e como ele funciona. O poker é um jogo de cartas onde ganha quem possui a melhor mão, sendo que uma mão de poker é formada por 5 cartas retiradas de um baralho de 52 cartas.

Diferente de outros jogos onde o prêmio é pré-definido, o prêmio do poker é construído a cada mão, por isso, o jogador deve ser habilidoso tanto para saber a hora de sair de uma mesa, quanto para saber a hora de ficar.

Rodadas

O jogo é estruturado em quatro rodadas, onde os jogadores devem fazer suas apostas. A primeira rodada é onde os jogadores recebem a sua primeira mão contendo duas cartas. Essa rodada começa com o apostador que está do lado esquerdo do dealer e ele pode apostar, desistir ou empatar.

Na segunda rodada, o dealer libera 3 cartas no centro da mesa. Essas cartas são extremamente importantes pois é com elas que os jogadores farão as combinações do que está em suas mãos.

Por exemplo, se um jogador possui na sua mão um rei e uma dama de espada e no centro da mesa existem o valete de espadas, o 10 de espadas e um 5 de copas, ele possui uma boa mão. As boas maos entao nao são construídas apenas pelo que o jogador possui consigo mas na combinação do que ele possui mais as cartas que estão no centro da mesa.

Após essa primeira abertura, os jogadores devem começar mais uma vez suas apostas, decidindo se ficarão no jogo. Eles novamente podem aumentar o valor da aposta, manter o valor ou desistir. Na terceira rodada, mais uma carta é aberta e os jogadores voltam a analisar suas cartas e fazem novamente uma aposta. River é o nome da última rodada e os jogadores fazem novamente suas apostas. Para aqueles que ficam, é o momento de mostrar as cartas.

Real necessidade de ler os adversários

Cada adversário tentará da melhor forma não demonstrar em sua feição o que está acontecendo em sua mão, afinal de contas, se um jogador percebe que o outro possui uma mão ruim, ele pode aumentar a aposta e lucrar mais.

O mesmo acontece se ele percebe que um jogador possui uma mão boa, o apostador simplesmente sai da partida para não perder mais dinheiro. É importante então não demonstrar emoções no jogo e deixar que ele flua de acordo com a sua necessidade. Se um jogador consegue descobrir a mão do outro, essa é uma enorme vantagem e deve ser usada em seu benefício.

Dicas para ler os adversários

Pode parecer simples ler os adversários mas na verdade não é bem assim, principalmente se o jogo não for presencial. Os jogadores que participam de plataformas virtuais que possuem câmeras podem ler as expressões corporais de seus adversários.

É muito comum que um jogador repita uma expressão de acordo com a percepção dele sobre sua própria mão. Por exemplo, pessoas que quando recebem uma boa mão riem de forma sutil, ou quando recebem uma mão ruim movem os lábios com decepção.

Para aqueles jogos que não possuem câmeras mas sim áudio, a respiração pode ser algo importante. Muitas pessoas demonstram sua felicidade ou descontentamento através da respiração e, quem possui o dom de perceber isso sai muito à frente no poker.

