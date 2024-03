4° São Carlos Racing será realizado neste final de semana

4° São Carlos Racing - Crédito: Rodrigo Ramos/Vídeoss Racing

Acontece neste sábado e domingo o 4° São Carlos Racing, na Rua Miguel Petruceli, no Jardim do Porto. O evento promete fortes emoções com arrancadas em diversas categorias, além de contribuir para a comunidade com a arrecadação de alimentos.

Localização e Horário:

Local: Rua Miguel Petruceli, Jd do Porto, São Carlos - SP

Data: 23 e 24 de março de 2024

Horário:

Sábado: 10h às 17h

Domingo: 9h às 17h

Categorias em Disputa:

10,5, 10,0, 9,5, 9,0, 8,5, 8,0, 7,5, 7,0, Força Livre

Premiação:

Troféus para os 5 melhores de cada categoria

Troféus para os mecânicos preparadores dos campeões de cada categoria

Ação Social:

O 4º São Carlos Racing vai além da competição! O evento também é uma ação social que visa arrecadar alimentos para instituições de caridade da cidade.

Apoiadores:

Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria de Esportes

Jornal São Carlos Agora

