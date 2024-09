3º edição da Festa da Primavera no Itamarati acontece neste final de semana

O Itamarati se prepara para receber a 3ª edição da Festa da Primavera, que acontecerá nos dias 27 e 28 de setembro (sexta e sábado), a partir das 19h. O evento, que promete divertir todas as idades, será realizado na praça de eventos Fernanda Picon, localizada na Avenida Dr. Aurélio Cattani, s/n.

A festa contará com uma variedade de opções para agradar a todos os públicos. Os food trucks estarão presentes com um cardápio completo, incluindo cachorro quente, pastéis e outras delícias. Além disso, haverá um bar com diversas bebidas para acompanhar. Para as crianças, um espaço kids será montado com atividades e brincadeiras.

A animação musical ficará por conta de João Carlos e Bruno na sexta-feira e da banda Vinil 78 no sábado. E como novidade este ano, a carreta trio Balada estará presente nos dois dias do evento, das 19h às 0h, prometendo agitar ainda mais a festa.

Para mais informações sobre a Festa da Primavera, entre em contato pelo telefone (16) 99637 3664. O evento conta com o apoio do São Carlos Agora.

