2º Imersivo de Dança Contemporânea e Improvisação acontece neste final de semana

SIGA O SCA NO

A cidade de São Carlos se prepara para receber o vibrante e inspirador "2º Imersivo de Dança Contemporânea e Improvisação", promovido pela Lei Paulo Gustavo e pela Prefeitura Municipal. Este evento, repleto de expressão, movimento e arte, tem como objetivo principal unir entusiastas da dança e o público em geral em uma jornada única de autoexpressão e conexão.

"O intuito de trabalhar com improviso é exercer a espontaneidade dentro da arte, trazer liberdade no ato de dançar", diz Malu Telles, uma das organizadoras do evento.

São três mulheres da Companhia de Dança ImprovisAR-te que idealizaram o evento, Luíza Di Lorenzo, Marina Sanches e Malu Telles. Depois do sucesso da primeira edição, que acorreu em outubro do ano passado, elas trazem para a cidade várias oportunidades gratuitas com uma programação diversificada.

Roda de Conversa Dança e Inclusão

Data: 5 de abril

Horário: 20h - 21h

Local: Espaço Múltiplo, R. Luiz Vaz de Toledo Piza, 346

Neste encontro mediado por Marina Sanches, terapeuta ocupacional e bailarina, serão exploradas as interseções entre dança e inclusão, destacando como a dança pode ser uma ferramenta poderosa na promoção da inclusão e na melhoria da qualidade de vida de pessoas com diferentes habilidades e necessidades.

Oficinas

Data: 6 de abril

Local: Teatro Municipal de São Carlos

U Technique: 9h - 11h Técnicas e Treinos para Improvisação na Dança Contemporânea: 15h - 17h

As oficinas serão ministradas por renomados professores da área: Filipi Ursão, apresentando sua técnica "U Technique", e Guilherme Riku, com foco em técnicas e treinos para improvisação na dança contemporânea. Essas sessões são abertas a todos, independentemente da experiência prévia com dança, com idade mínima de 12 anos.

Mostra Coreográfica Cia de Dança ImprovisAR-te

Data: 6 de abril

Horário: 20h - 21h

Local: Teatro Municipal de São Carlos

Esta mostra é uma oportunidade única para testemunhar o processo criativo em ação, apresentando um "work in progress" desenvolvido nas oficinas do Imersivo. Os espectadores serão convidados a fazer parte dessa jornada de criação, compartilhando não apenas o resultado final, mas também os desafios e descobertas que surgem durante o processo criativo.

A participação em todas as atividades é gratuita, e não é necessária a retirada de ingressos. No entanto, as vagas são limitadas para a Roda de Conversa, então chegue cedo para garantir seu lugar. Para participar das oficinas, é necessário preencher o formulário de inscrição disponível em [forms.gle/PsKM4H7vXYF4XkHs9] .

Leia Também