2º dia do evento Passinhos do Flashback no Passeio São Carlos - Crédito: Passeio São Carlos

Aconteceu no último domingo, 19, no Passeio São Carlos o evento Passinhos do Flashback que contou com a presença de mais de 1200 pessoas. Um verdadeiro sucesso de público, no qual todos foram embalados pelos passinhos de dança da década de 70, 80 e 90. E devido ao sucesso, nesse próximo sábado, dia 25, o evento acontecerá novamente graças a organização doEdy Eventos e Studium Escola de Dança e Música.

O evento contará com aula de dança gratuita com os Professores Zé maria e Anderson Chá, e a música fica por conta do DJ Edy.

Contaremos também com a presença de três FoodTrucks trazendo delícias para acompanhar toda a alegria e diversão do evento.

O evento será realizado no dia 25/01, sábado, das 17h às 21h.

Os FoodTrucks estarão disponíveis no sábado, 25/01, das 12h às 22h.

Passeio São Carlos. Seu Passeio cada dia mais completo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também