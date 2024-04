1º Samba Solidário acontece neste domingo em São Carlos

Neste domingo, dia 7 de abril, a partir das 18h, o Italo Brasileiro será palco de um grande encontro de samba e pagode em um verdadeiro festival de artes e música. A noite promete agitar São Carlos com muita música, dança e solidariedade.

O evento será aberto por convidados especiais, aquecendo o público para a grande atração da noite: o Grupo SAMPRAZER.

Além do samba, a festa também terá farofa do Caio Mania e muita black music com os DJs Alex Tello, Ander Z e Yure Santos, que agitarão a galera com todos os ritmos.

O evento tem um caráter solidário e visa arrecadar alimentos para famílias necessitadas, casas de recuperação e grupos que distribuem marmitas solidárias na cidade. A entrada é gratuita, mas a organização pede a doação de 1kg de alimento não perecível (arroz, feijão, óleo, leite ou macarrão) por convite. Sal, fubá e açúcar não serão aceitos.

