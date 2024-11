19º Encontro Internacional do Montana Country Show é realizado no CEMAC em São Carlos

Nesta última sexta-feira, 15 de novembro, aconteceu no CEMAC o 19°. Encontro Internacional do Montana Country Show, evento que reuniu dezenas de pessoa, inclusive internacionais.

O nome Montana Country existe desde 1996 e desde então vem trazendo a dança country para o mundo, possuindo onze filiais no Brasil e quatro no exterior. Cada filial monta sua coreografia e leva a hegemonia da dança country para todos, sem exceção.

Aqui em São Carlos, cinco amigos que gostavam de dançar as coreografias da dança country, Marcelo, Mariana, Carlinhos, Juliana e Lucimara, foram convidados para participar de um evento na cidade de Campinas no dia 07/08/2016, e já estavam sendo monitorados pelos responsáveis do Grupo Montana Country e foi nesse dia que a Cidade de São Carlos virou cidade montaneira, pois houve a efetivação desses amigos no grupo e com isso a cidade de São Carlos virou mais uma filial do Grupo Montana Country.

Hoje, o grupo conta com doze pessoas na qual se apresentaram no CEMAC, em comemoração dos vinte e oito anos de existência do Grupo Montana Country Mundial e também foi realizado o 19º. Encontro Internacional do Montana Country, contando com a presença de três montaneiros da Hungria, um dos países que possui filial.

Os nomes dos atuais integrantes da filial Montana Country Show São Carlos-SP são:

- Marcelo Pereira

- Juliana Carolina

- Juliana Guastali

- Carlos Henrique

- Thalita Valls

- Renata Pereira

- Carlos Malvino

- Eder campanini

- Luciano Candido ( estagiário )

- Sandra Baldan ( Estagiária )

- Jéssica Aline

- Denise capellaro

- Mariana Gionimi ( estagiária)voltando depois de um tempo inativa.

- João Peterson

Participaram também do encontro as comitivas Haras Querência, Ibatexas, Neshville, Turma do Country, Mogim Country e Made in Roça.

A dança country, também conhecida como western, tem origem nos Estados Unidos e surgiu na década de 1920. A dança country é inspirada em várias formas de dança popular, como o swing, as danças irlandesas e as danças tradicionais dos fazendeiros americanos.

A dança country é muito popular nos Estados Unidos, onde é praticada em shows de dança e festivais de música country. As roupas de vaqueiro são acessórios obrigatórios nas aulas de dança country.

A música country, que deu origem à dança country, surgiu no sul e sudeste dos Estados Unidos, a partir da mistura de tradições musicais como o blues, a música rural americana e a folk britânica. A canção Jambalaya, de Hank Williams, é considerada a primeira do gênero country.