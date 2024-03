SIGA O SCA NO

Tratorada -

A 17ª Tratorada continua neste domingo (10) com concentração às 10h, na frente do Santuário, onde haverá uma missa campal, seguida da procissão e bênção dos tratoristas e às 17h, a missa de encerramento.

O trajeto do maquinário dos tratoristas é feito exclusivamente por estradas rurais até o Santuário, e que é expressamente proibido o tráfego de crianças na via e bebidas alcoólicas no trajeto.

