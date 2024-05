13° Campeonato Paulista tem seu primeiro dia de provas

Por volta das sete horas da manhã 20 dos melhores pilotos do país estavam no céu da cidade para o primeiro voo de competição. Por pouco mais de uma hora eles buscaram os alvos espalhados pela cidade e encantaram cidadãos que acompanhavam e registravam tudo do solo. “O são-carlense ama o balonismo, e toda a movimentação que o esporte traz a cidade, estamos motivados com a volta desta competição tão importante”, destacou o secretário municipal de Comunicação, Leandro Severo.

No fim da tarde os balões decolaram novamente, desta vez para os chamados voos “fiesta”, em que pilotos sobrevoam pontos da cidade para reconhecimento e observação. “É uma maneira de conhecermos a cidade ainda mais, e avaliar outras questões com maior tranquilidade do que em voo de competição”, explica o presidente da Federação Paulista de Balonismo, Launer Bendito. O público pode acompanhar de perto a movimentação das equipes para decolagem dos voos fiesta, que também serão realizados nesta sexta e sábado, no estádio Luisão, onde as equipes estão centralizadas para os trabalhos.

Nesta sexta e sábado pela manhã também continuam os voos de competição. E nos dois dias, a partir das sete e meia da noite uma das principais atrações do Campeonato, O “night glow”, a noite das luzes, em que balões ficam no gramado do estádio Luisão e oferecem um espetáculo de luzes e som. Para o “night glow” é necessário trocar ingressos por um quilo de alimento não perecível nas bilheterias do estádio Luisão, das nove da manhã até às cinco da tarde. “Toda a arrecadação vai ser destinada ao Fundo Social de Solidariedade, que realiza um trabalho fundamental de amparo à entidades e aos que mais precisam, é uma oportunidade para que nossa comunidade participe deste evento ainda mais de perto, e auxilie os que mais precisam”, destacou o secretário adjunto de Comunicação, Luís Antônio Garmendia.

O céu de São Carlos ficou colorido logo cedo nesta quinta-feira (23), com os primeiros voos dos pilotos que disputam o 13 campeonato paulista de balonismo na cidade. Logo às seis horas da manhã pilotos e comissão organizadora se reuniram para o briefing – reunião em que são definidos alvos e objetivos – no hotel Anacã, e em seguida partiram para os locais de decolagem.

REDES SOCIAIS

Os cidadãos que acompanham o Campeonato e registram as imagens podem ainda colaborar com a cobertura da Prefeitura de São Carlos no instagram. No perfil oficial da Prefeitura, é possível adicionar fotos do evento e ter as imagens curtidas e compartilhadas por outros usuários.