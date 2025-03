Volkswagen abre novas vagas para fÃ¡brica em SÃ£o Carlos

Compartilhar no facebook

A fábrica de motores da Volkswagen: Planta deve comemorar 30 anos produzindo motores híbridos e componentes - Crédito: divulgação

A Volkswagen está com oportunidades abertas para a função de Montador(a) de Produção em sua unidade de São Carlos. As novas contratações são resultado de ajustes no acordo 2023-2028, negociado entre o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, a Comissão de Fábrica e a empresa.

Os candidatos interessados devem atender a alguns pré-requisitos, como ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo, residir em São Carlos ou região e ter disponibilidade para todos os turnos. O processo seletivo inclui uma prova online de Português e Matemática, que será aplicada entre os dias 22 e 23 de março.

Além do salário, a Volkswagen oferece benefícios como plano de saúde, vale-alimentação, previdência privada, compra e locação de veículos com desconto, entre outros.

As inscrições devem ser feitas pelo link: vwbrasil.gupy.io/jobs/8799521 até o dia 16 de março.

Para mais informações, os candidatos podem acompanhar os canais oficiais da Volkswagen e do Sindicato.

