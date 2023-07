UFSCar prorroga inscrições em seleção de auxiliar administrativo - Crédito: Divulgação

Foi prorrogado o período de inscrições no processo seletivo de um auxiliar administrativo para atuar na Agência de Inovação (AIn) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de julho. Com a atualização do cronograma da seleção, a classificação para a fase de entrevistas será divulgada no dia 24 de julho. Os candidatos selecionados serão entrevistados entre 31 de julho e 3 de agosto. O resultado final será divulgado no dia 7 de agosto no site da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI) da UFSCar - responsável pelo processo seletivo - em www.fai.ufscar.br. Na página também está disponível a errata do edital com o cronograma atualizado.

Com dedicação de 40 horas semanais, serão atribuições do contratado tramitar processos, elaborar documentos, clipping e newsletter, atualizar o site da AIn, assim como atender ao público, organizar arquivos, além de auxiliar os setores de Transferência de Tecnologia na área de prospecção de empresas e de propriedade intelectual, dentre outras. O valor da remuneração mensal, via CLT, é de R$ 1.700,18, além de vale alimentação de R$ 572, plano de saúde, plano odontológico e vale transporte.

Para participar da seleção é preciso ter Ensino Superior completo nos cursos de Administração, Secretariado Executivo e/ou Biblioteconomia e Ciência da Informação; e, preferencialmente, experiência comprovada em atividades administrativas. Os interessados devem se inscrever pelo e-mail processoseletivo@fai.ufscar.br. O processo de seleção é composto por análise dos documentos exigidos no edital, também disponível em www.fai.ufscar.br, e entrevista.

Leia Também