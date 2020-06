Tecumseh demite dezenas de funcionários na tarde desta quinta-feira (18)

Imagem Ilustrativa - Crédito: Arquivo/SCA

A Tecumseh realizou demissão em massa de funcionários das duas plantas existentes da fábrica na cidade. Alguns colaboradores que entraram em contato com o São Carlos Agora disseram que cumpriram o turno de trabalho normalmente e no final do expediente receberam a triste notícia sobre o desligamento.

O SCA está tentando checar com a direção da empresa e com o sindicato dos metalúrgicos o número exato de colaboradores demitidos.

Em nota divulgada à imprensa a direção da Tecumseh informou que tem aplicado diversas medidas de flexibilização e redução de seus custos operacionais, como suspensão de contratos de trabalho (lay-off), redução de jornada e férias, mesmo assim não foram suficientes para o enfrentamento da crise, por isso foi necessário a redução da força de trabalho. A empresa finaliza dizendo que reintera o compromisso com São Carlos e com o Brasil, no fortalecimento dos negócios, oferecendo produtos inovadores para o país e o mundo.

