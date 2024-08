Serasa Experian abre inscrições para bolsas de estudo gratuitas no Senac São Carlos

Serasa São Carlos - Crédito: reprodução Serasa

A Serasa Experian, primeira e maior Datatech do Brasil, disponibiliza 81 bolsas de estudo gratuitas para jovens de baixa renda, de 18 a 29 anos que moram nas periferias de São Carlos, interior de São Paulo, e desejam ingressar no mercado de tecnologia. O programa Transforme-se, desenvolvido pela companhia, já viajou por diversos Estados e realiza sua terceira edição na região. As vagas são para quem cursa ou tenha completado o ensino médio em escola pública ou particular como bolsista. Além disso, a iniciativa concederá bolsa auxílio por aula frequentada, de R$ 25 por participante, com objetivo de apoiar em deslocamentos e alimentação.

As inscrições ficam abertas até o dia 08 de setembro e podem ser realizadas pelo link:

https://www.serasaexperian.com.br/transforme-se/.

O Transforme-se é um programa desenvolvido pela Serasa Experian, que tem como parceiro educacional o Senac, além da ONG Gerando Falcões, um ecossistema de desenvolvimento social que atua na superação da pobreza nas favelas e periferias. Nesse projeto são responsáveis pelo acompanhamento social dos jovens em situação de socio vulnerabilidade. A iniciativa foi criada há 2 anos e tem como objetivo profissionalizar pessoas em situação de vulnerabilidade social para atuarem na área de tecnologia.

Como o Transforme-se vai funcionar em São Carlos?

· Bolsas 100% gratuitas para estudar com a metodologia Senac.

· Carga horária de até 280h de Finanças Pessoais, Informática Básica, Lógica de Programação e Programação de Sistemas.

· Mentoria com profissionais da Serasa Experian.

· Bolsa-auxílio mensal, sendo R$ 25 por aula frequentada.

· Acompanhamento social e pedagógico individualizado.

· Inscrições no site: https://www.serasaexperian.com.br/transforme-se/.

Aulas ministradas presencialmente na unidade do Senac São Carlos - R. Episcopal, 700 - Centro, São Carlos - SP, 13560-570

Leia Também