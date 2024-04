Raízen abre inscrições para jovem aprendiz e estágios remunerados; há vagas para Ibaté

Raizen - Crédito: divulgação

A Raízen, empresa multinacional brasileira, está com inscrições abertas para o 2º ciclo do seu Programa de Talentos 2024. Este programa oferece mais de 400 oportunidades em três categorias: Programa de Aprendiz e Programa de Estágio, além do Programa de Estágio Afirmativo Transformar. "Com vagas afirmativas de estágio para pessoas pretas, pardas e com deficiência", diz a empresa.

"Se você gosta de desafios, quer gerar impacto positivo no mundo, aprender constantemente e desenvolver com um time colaborativo, então vem redefinir o futuro da energia com a gente", reforça a Raízen em publicação nas redes sociais.

Jovem Aprendiz

O Programa de Aprendiz disponibiliza 240 vagas em diversos estados brasileiros. No estado de São Paulo, há vagas em Araraquara, além das cidades de Ibaté, Brotas e Ribeirão Preto.

Em Araraquara, as vagas são para os setores de Etanol, Açúcar e Bioenergia. "Sabe o que falta pra você se juntar a esse time?", pergunta a empresa.

Os requisitos para se candidatar incluem ter entre 16 e 21 anos, estar cursando o ensino médio ou técnico, ter disponibilidade para trabalhar 4 ou 8 horas diárias nos turnos da manhã ou tarde, e não é exigida experiência prévia.

Os benefícios oferecidos são um salário compatível com o mercado, vale-transporte ou fretado, plano de saúde e odontológico, vale-alimentação ou cesta básica, além de um bônus anual. Mais informações, ACESSE.

Estágio

No Programa de Estágio, são oferecidas cerca de 220 vagas em diversas áreas da empresa. Os requisitos incluem estar com a formação prevista entre junho de 2025 e junho de 2026, e ter disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia em horário comercial.

Os benefícios consistem em uma bolsa no valor de R$ 2 mil, auxílio-transporte, plano de saúde e odontológico, vale-refeição ou uso do restaurante da empresa, seguro de vida, Gympass, trilha de aprendizagem e recesso remunerado. Mais informações, ACESSE.

Estágio Afirmativo

Adicionalmente, há também o Programa de Estágio Afirmativo Transformar, que oferece oportunidades específicas para pessoas com deficiência (PcD) e pessoas negras (pretas e pardas), com os mesmos requisitos e benefícios do Programa de Estágio padrão. Mais informações, ACESSE.

Os interessados podem se inscrever até 9 de maio através do site de Carreiras da empresa. Após preencherem os requisitos solicitados, os candidatos serão submetidos a testes online, dinâmicas em grupo e entrevistas com as lideranças da Raízen.

Fonte: Araraquara Agora

