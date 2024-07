Provas do concurso dos Correios serão aplicadas em 228 cidades

Correios - Crédito: © Fernando Frazão/Agência Brasil

Seguindo o modelo do Concurso Nacional Unificado, o Correios vai realizar as provas do seu próximo concurso em 228 cidades, incluindo capitais e municípios do interior. A medida visa facilitar o acesso dos candidatos à seleção, reduzindo a necessidade de longas viagens e custos com deslocamento.

A decisão foi tomada após reavaliação do plano inicial, com o objetivo de garantir maior inclusão e capilaridade no processo seletivo.

Oportunidades para diversos níveis: o concurso oferecerá 3.200 vagas, com foco no cargo de carteiro, nível operacional. Além disso, haverá oportunidades para profissionais de nível superior, como advogados, arquitetos e engenheiros.

Inscrições em breve: a publicação do edital está prevista para setembro, com inscrições abertas em seguida. A expectativa é que os candidatos aprovados sejam nomeados em dezembro.

