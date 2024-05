Provão Paulista: estudantes já podem conferir lista de aprovados para cursos das Fatecs e Univesp do 2º semestre

Os estudantes que participaram do Provão Paulista Seriado já podem conferir a primeira chamada de convocados para cursos do 2º semestre de 2024 das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). A lista e a classificação estão disponíveis para consulta no site provaopaulistaseriado.vunesp.com.br.

Os convocados devem registrar a matrícula pela internet até a próxima quarta-feira (8) no portal de cada instituição. Após o prazo, o candidato perderá o direito à vaga, que será liberada para a segunda chamada, prevista para dia 13. Outras chamadas estão previstas ainda neste mês de maio.

A lista inclui estudantes que optaram anteriormente pelas vagas em um dos cursos oferecidos pelas Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) ou pela Univesp (Univesp Virtual do Estado de São Paulo) e também para aqueles classificados que não foram selecionados nas outras universidades do Provão, a USP (Universidade de São Paulo), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Unesp (Universidade Estadual Paulista) para o primeiro semestre.

Entre os cursos superiores que estão disponíveis para início das aulas no segundo semestre, estão a faculdade de comércio exterior, logística, marketing, ciência de dados, sistemas para internet, entre outras cerca de 90 nas Fatecs. Licenciatura em pedagogia, matemática e letras estão entre os cursos disponíveis na Univesp.

Do total de vagas no ensino superior, 5.109 são para as Fatecs e 2.610 para a Univesp. Nas duas instituições, o início das aulas está previsto para o dia 27 de julho de 2024.

