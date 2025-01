Prefeitura abre processo seletivo para contratar agentes de combate às endemias

Prefeitura abre processo seletivo para contratar agentes de endemias -

A Prefeitura de São Carlos publicou, nesta quinta-feira (30/01), o Processo Seletivo Público nº 09 (Edital 001/2025) para contratação de Agentes de Combate às Endemias pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, a partir das 10h do dia 10 de fevereiro até as 23h59 do dia 14 de março de 2025. Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o site e selecionar o certame desejado no campo “Inscrições abertas”.



Os requisitos mínimos incluem Ensino Médio completo e Curso de Formação Inicial com carga horária mínima de 40 horas. O Curso de Formação Inicial para o emprego de Agente de Combate às Endemias poderá ser realizado de forma gratuita através do site do Sistema Único de Saúde (SUS), e não será disponibilizado pela Prefeitura Municipal de São Carlos, sendo a sua realização de inteira responsabilidade do candidato.

Para o emprego de Agente de Combate às Endemias, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, o vencimento é de R$ 3.081,00. O Edital completo pode ser acessado na Edição nº 2665 de 30/01/25 do Diário Oficial do Município, disponível em http://www.saocarlos.sp.gov.br/.

