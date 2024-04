Prefeitura abre concurso para enfermeiro, assistente administrativo, assistente social e fonoaudiólogo

Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos publicou na edição do Diário Oficial do Município desta quinta-feira (04/04), o edital de abertura das inscrições do Concurso Público para o preenchimento de vagas de Assistente Administrativo, Assistente Social, Enfermeiro do Trabalho e Fonoaudiólogo. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, site do Instituto Nosso Rumo, no período de 15 de abril a 14 de maio de 2024.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o site www.nossorumo.org.br e selecionar o certame desejado no campo “Inscrições abertas”. Uma nova tela será aberta com as informações do certame escolhido e o interessado deverá selecionar a opção “Inscreva-se já”, informando o número do CPF.

A taxa de inscrição é de R$ 67,36 para a função de Assistente Administrativo e de R$ 85,15 paras as funções de Assistente Social, Enfermeiro do Trabalho e Fonoaudiólogo. Os salários variam entre R$ 2.974,00 e R$ 5.449,00.

Para o cargo de Assistente Administrativo é necessário ter o ensino médio completo, o salário oferecido é de R$ 2.974,00 para 40h semanais; para Assistente Social é preciso ter ensino superior, o salário é de R$ 5.449,00 por 30h semanais; para Enfermeiro do Trabalho é exigido ensino superior, o salário é de R$ 5.449,00, porém para 40h semanais e para a função de Fonoaudiólogo a Prefeitura exige ensino superior e oferece salário de R$ 5.449,00, para uma jornada também de 40h semanais.

As provas objetivas serão aplicadas em 16 de junho, no dia 18 de junho será feita a divulgação do gabarito provisório; no dia 29 de junho será feita a divulgação do gabarito definitivo e no dia 6 de julho será feita a publicação da homologação do resultado final. Dependendo da função serão avaliados conhecimentos em língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos específicos e legislação e políticas de saúde.

Ana Beatriz Sodelli, secretária municipal de Gestão de Pessoas, comemorou a abertura do concurso, que contempla várias áreas, atendendo as demandas de pessoal existente no serviço público municipal. “Alguns cargos foram prorrogados por conta da pandemia e outros não tiveram adesão de interessados mesmo a Prefeitura abrindo 2 ou até 3 concursos no mesmo ano, portanto agora precisamos fazer a reposição do quadro de servidores de carreira para poder garantir a continuidade da prestação de um serviço público de qualidade a população”, salientou.

Netto Donato, secretário de Governo, salientou que os serviços prestados pelo município aumentam e consequentemente as secretarias precisam de mais servidores. “A área da assistência social é um exemplo, durante e após a pandemia a demanda aumentou muito, mesmo coisa acontece na área da saúde, portanto sempre precisamos atualizar o quadro de servidores. Já o cargo de assistente administrativo é muito importante para todas as áreas”, ressalta Netto.

