USP oferece vaga de estágio na área de engenharia civil

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está oferecendo uma vaga de estágio para estudantes matriculados no curso de graduação em Engenharia Civil, que já tenham completado o 4º semestre.

A remuneração é uma bolsa no valor de R$ 880,00 e a jornada semanal de atividades é de 30 horas. As inscrições estão abertas até o dia 26 de abril e devem ser realizadas exclusivamente pelo link: https://vagas.icmc.usp.br.

Os candidatos deverão ter conhecimentos em elaboração de estudos preliminares de trabalhos em engenharia e as correspondentes planilhas com estimativas de custos, indicação de materiais a serem aplicados, cronogramas de execução e conhecimentos do software Autocad.

O processo seletivo será composto por duas fases: análise de histórico escolar por meio da avaliação do rendimento acadêmico (eliminatória), conforme especificado no edital; entrevista (presencial ou remota via Google Meet) e avaliação da trajetória profissional do candidato (classificatórias).

Para obter informações detalhadas sobre cada fase do processo, basta acessar o edital disponível no site do ICMC: https://icmc.usp.br/e/c8e4b. Já as inscrições devem ser realizadas através do link: https://vagas.icmc.usp.br.

