Jovem Aprendiz dos Correios - Inscrições encerram neste domingo (30)

Correios - Crédito: © Elza Fiúza/Arquivo Agência Brasil

Jovens que tenham entre 14 e 21 anos de idade completos e cursem, no mínimo, o 9º (nono) ano do ensino fundamental ainda podem se candidatar a uma das 4.382 vagas do programa Jovem Aprendiz dos Correios 2023. O prazo de inscrições encerra neste domingo (30).

De acordo com o edital do certame, é possível fazer apenas uma inscrição, sendo vedada a utilização de documentos de terceiros. Aqueles que já realizaram a inscrição e precisam corrigir um ou mais dados ainda podem alterar o cadastro até o prazo de encerramento das inscrições.

São 4.382 vagas disponíveis em todo o país, com 10% delas destinadas aos candidatos com deficiência e 20% aos que se declararem pretos e pardos. A seleção simplificada é realizada por meio de comprovação de requisitos referentes à renda familiar, idade, tipo de instituição de ensino onde estuda e participação em projetos sociais.

A jornada de 20 horas semanais será distribuída em quatro horas diárias, divididas em atividades teóricas (em entidade qualificada na formação técnico-profissional) e práticas (nos Correios). Os selecionados receberão o salário-mínimo-hora, conforme piso salarial de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

Todas as informações estão disponíveis no site dos Correios.

