Ibaté oferece várias vagas de emprego em diversas áreas

A Prefeitura de Ibaté, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, está apoiando o processo seletivo promovido pela empresa Job Terceirização, que oferece diversas oportunidades de emprego na cidade. As vagas são direcionadas para os cargos de Auxiliar de Produção, Caldeireiro, Eletricista de Manutenção, Soldador, Operador de Máquinas e Motorista Munk. O processo seletivo acontecerá na próxima terça-feira, dia 22, das 14h às 17h, no Centro Comunitário João Batista, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, 583.

De acordo com a Secretária Adjunta de Assistência Social, Amanda Affonso, a parceria com a empresa de terceirização visa contribuir com a inclusão de mais pessoas no mercado de trabalho, promovendo assim o desenvolvimento social e econômico da população. “Nosso objetivo é oferecer suporte às famílias de Ibaté, criando oportunidades que possam melhorar a qualidade de vida. O processo seletivo é uma grande chance para quem está em busca de uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho”, afirmou Amanda.

Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer ao local munidos de currículo atualizado, RG e carteira de trabalho. A seleção é uma oportunidade para pessoas com diferentes níveis de qualificação e experiência, e a Prefeitura de Ibaté reforça a importância de a comunidade participar ativamente desse tipo de iniciativa. “Nossa cidade tem um grande potencial de crescimento, e parcerias como essa são fundamentais para garantir que nossos cidadãos estejam inseridos nesse processo de desenvolvimento”, destacou a secretária adjunta.

Além das vagas de emprego, a Secretaria de Assistência Social continua trabalhando para oferecer suporte a famílias em situação de vulnerabilidade por meio de programas de capacitação e acompanhamento social. Segundo Amanda, a orientação e o encaminhamento profissional são parte fundamental das políticas públicas de Assistência Social. "Esses processos seletivos são complementados por nossas ações de suporte contínuo, capacitação e desenvolvimento de habilidades para aqueles que mais precisam", completou.

A Prefeitura de Ibaté convida toda a população a aproveitar essa oportunidade, especialmente os que estão desempregados ou em busca de novas perspectivas profissionais. “Esse processo seletivo é uma porta aberta para o futuro de muitas famílias. Estamos sempre à disposição para criar novas parcerias e contribuir com o crescimento da nossa cidade”, finalizou.

Para mais informações sobre as vagas ou dúvidas sobre o processo seletivo, os interessados podem acessar o site da empresa Job Terceirização ou entrar em contato pelos telefones (16) 97407-5571 ou (16) 3362-5005.

