Grupo abre 300 vagas de emprego no interior de SP; há vagas para São Carlos

As redes de supermercados Pão de Açúcar e Extra, do grupo GPA, oferecem 300 vagas em diversas cidades do interior de São Paulo, incluindo São Carlos. As oportunidades são para diversas áreas, desde atendimento ao cliente até funções técnicas como açougue e padaria.

Em São Carlos há vagas para Operador de Loja.

As candidaturas podem ser feitas por meio deste Link.

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

Monitorar e fiscalizar as áreas de vendas e depósitos para prevenir perdas e furtos;

Realizar auditorias periódicas de estoque para identificar discrepâncias e garantir a precisão dos registros;

Colaborar na elaboração e implementação de políticas e procedimentos para prevenção de perdas;

Utilizar sistemas de vigilância e tecnologias antifurto para aumentar a segurança;

Treinar e orientar a equipe de varejo sobre práticas eficazes de prevenção de perdas;

Investigar incidentes de perda e preparar relatórios detalhados;

Cooperar com as autoridades locais em casos de furto ou fraude.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

Ensino médio completo;

Capacidade de trabalhar em equipe e em um ambiente de ritmo acelerado.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Benefícios

Saúde e Bem-estar para você e seus(suas) dependentes:

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Seguro de Vida

Parceria com academias (GymPass e TotalPass)

Como empresa cidadã, também oferecemos extensão da Licença Maternidade/Parentalidade e Paternidade

Cartão da Mamãe: Valor mensal oferecido as colaboradoras que são mães, com filhos entre 6 meses e 1 ano,11 meses e 29 dias, para aquisição de produtos alimentícios e infantis nas lojas GPA.

SESC: Para você e sua família aproveitarem os benefícios nas áreas de educação, saúde, cultura e lazer.

Na empresa:

Vale refeição ou refeição no local (CDs).

Cartão Alimentação Cesta Básica

PPR: Programa Anual de Participação nos Resultados

Vale Transporte

