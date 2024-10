Governo de SP autoriza a contratação de 600 guarda-vidas para o litoral durante o verão

SIGA O SCA NO

05 Out 2024 - 08h11

05 Out 2024 - 08h11 Por Redação

Contratação terá validade por um período de cinco meses, com início em novembro. Foto: SSP/Governo de SP -

O litoral de São Paulo vai receber 600 guarda-vidas para reforçar a segurança de banhistas e aumentar a prevenção de afogamentos durante o verão, período que as cidades da região recebem centenas de milhares de turistas. A contratação foi autorizada pelo Governo de São Paulo e publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (4).

Neste verão, a contratação terá validade por um período de cinco meses, com início em novembro e se estendendo até março de 2025. A medida para reforçar a segurança de banhistas nas praias do litoral paulista é realizada anualmente pela corporação.

O Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) é o responsável pelo processo seletivo dos candidatos, que começa a partir das próximas semanas. Os interessados no cargo passam por provas de natação, e os que forem selecionados iniciam um treinamento de três semanas antes de começar efetivamente os trabalhos.

Conforme o capitão Maycon Cristo, do Corpo de Bombeiros, os quartéis do litoral fazem a divulgação das inscrições. Além das cidades litorâneas, guarda-vidas também serão deslocados para represas que costumam receber grande quantidade de banhistas no verão, como a Guarapiranga, em São Paulo.

Ainda segundo o bombeiro, essa contratação no período “é de extrema importância para a proteção dos turistas”. “É um período muito quente, às vezes de férias das crianças, então essas regiões recebem muitos banhistas e temos de fazer a nossa parte para prezar pela segurança deles”, afirmou.

Leia Também