FESC suspende temporariamente concurso público

A Fundação Educacional de São Carlos (FESC), suspendeu temporariamente o Concurso Público nº 1/2024. A medida, tomada em 07 de junho de 2024, visa adequar o certame à legislação vigente.

A decisão se baseia na necessidade de ajustes no edital do concurso, a fim de garantir a lisura e a transparência do processo seletivo. A FESC ressalta que a suspensão é temporária e que todos os candidatos inscritos poderão permanecer participando do certame.

Opções para os candidatos:

Manter inscrição: Os candidatos que desejarem permanecer no concurso público não precisam tomar nenhuma medida. Sua inscrição será automaticamente mantida para a nova data de realização das provas.

Solicitar reembolso: Aqueles que optarem por cancelar a inscrição poderão solicitar o reembolso do valor pago. A data para a solicitação de reembolso e o procedimento para devolução do valor ainda serão divulgados pela FESC.

