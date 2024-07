Faber-Castell está com várias vagas de emprego em São Carlos com oportunidades em diversas áreas

Faber irá contratar pelo menos 70 novos trabalhadores - Crédito: divulgação

A Faber-Castell, empresa alemã líder mundial na produção de lápis ecológicos, está com 14 vagas de emprego abertas para sua fábrica em São Carlos. As oportunidades abrangem diversas áreas, desde cargos operacionais até funções estratégicas, oferecendo a chance de fazer parte de uma empresa com mais de 260 anos de história e compromisso com a sustentabilidade.

As vagas disponíveis são:

Ajudante Estoque Expedição

Almoxarife

Analista Contábil Sr

Analista da Projetos

Analista de Logística Jr

Analista de Manutenção PL

Analista de Melhoria Contínua SR

Analista de Orçamento Sr

Especialista em Compras - SAP4HANA

Estágio em Laboratório Desenvolvimento de Cosméticos

Líder da Qualidade

Operador de Produção Multifuncional - Vaga afirmativa para PCDs

Operador de Veículos Industriais

Supervisor de PCP

Sobre a Faber-Castell:

Fundada em 1761 na Alemanha, a Faber-Castell é líder mundial na produção de EcoLápis, lápis fabricado a partir de madeira de reflorestamento. No Brasil, onde está presente desde 1930, a empresa possui a maior operação mundial, com três fábricas e 10 mil hectares de florestas cultivadas. As florestas garantem matéria-prima para até 2 bilhões de lápis produzidos por ano e absorvem 900 mil toneladas de CO2 da atmosfera, compensando a pegada de carbono das plantas de produção da marca no mundo todo.

A empresa se destaca por sua atuação transparente e sustentável nos aspectos social, ambiental e econômico.

Para se candidatar:

Os interessados em se candidatar às vagas podem acessar o site da Faber-Castell (https://fabercastell.gupy.io/) e buscar pelas oportunidades disponíveis em São Carlos.

