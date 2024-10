Empresa de tubos e conexões e Prefeitura de Ibaté realizam Feirão de Empregos

Prefeitura de Ibaté - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Ibaté, em colaboração com a Secretaria de Assistência Social, firmou uma parceria com a empresa Vetro, uma das líderes no setor de soluções inteligentes em tubos e conexões, para a realização de um grande Feirão de Empregos. O evento acontecerá no próximo dia 11 de outubro, das 08h30 às 17h, no Centro Comunitário João Batista Lopes, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, nº 583, ao lado do estádio municipal.

A Vetro, que comemora 30 anos de atuação, está em busca de novos talentos para integrar sua equipe. As oportunidades são voltadas para diversas áreas, incluindo assistente administrativo comercial JR, auxiliar de extrusora, auxiliar de laminador, auxiliar de manutenção predial, eletricista de manutenção, inspetor da qualidade, operador de extrusora e supervisor de extrusora. Essa ampla gama de vagas é ideal para candidatos que desejam ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho.

O Feirão de Empregos reforça o compromisso da Secretaria de Assistência Social de Ibaté em promover a inclusão social e a geração de renda para os moradores da cidade. A secretária adjunta, Amanda Affonso, destaca a importância dessa ação: “Esta parceria com a Vetro representa uma grande oportunidade para os ibateenses. Estamos sempre buscando maneiras de contribuir com o desenvolvimento profissional da população, e o Feirão de Empregos é mais uma iniciativa que fortalece esse objetivo”.

Os interessados em participar devem comparecer ao evento munidos de currículo impresso, um detalhe importante para garantir a participação nos processos de seleção. O Feirão será realizado em um espaço acessível e com estrutura para receber os candidatos durante todo o dia, garantindo um atendimento eficiente e organizado.

A Prefeitura de Ibaté e a Secretaria de Assistência Social estão empenhadas em ampliar parcerias com o setor privado, visando gerar mais oportunidades de trabalho e promover o desenvolvimento econômico da cidade. A ação conjunta com a Vetro é um exemplo claro de como o setor público e privado podem se unir para beneficiar a população.

