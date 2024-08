Embraer está com várias vagas de emprego abertas em Gavião Peixoto

Embraer Gavião Peixoto - Crédito: reprodução

A Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer), conglomerado brasileiro fabricante de aviões comerciais, executivos, agrícolas e militares, está com sete vagas de emprego na cidade de Gavião Peixoto, duas delas publicadas neste mês. No total entre vagas, Banco de Talentos e Trainee, são 16 vagas disponíveis. No site da Empresa é possível ver todos os detalhes. Confira as oportunidades:





Benefícios

A Embraer oferece assistência médica e odontológica, além de transporte fretado para cidades vizinhas. O colaborador ainda terá o direto a vale-alimentação, auxílio-creche, previdência privada e seguro de vida.

