EESC contrata estagiário para atuar no desenvolvimento de sistemas

A Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da Universidade de São Paulo (USP) torna pública a abertura de processo seletivo para preenchimento de 1 (uma) vaga de estágio remunerado para atuar junto à Comissão de Sistemas da EESC, prioritariamente com jornada de 30 horas semanais.

Poderão se candidatar à vaga alunos matriculados em cursos de graduação reconhecidos pelo MEC, que sejam correlatos às atividades a serem desenvolvidas no estágio e que tenham completado pelo menos o 2º semestre do curso.

Atividades a serem desenvolvidas:

• Desenvolvimento de programas e sistemas em linguagem PHP e framework Laravel ou outra linguagem/framework em uso ou que venha a ser utilizado na EESC;

• configuração de aspectos de disponibilidade e de segurança de servidores que hospedam os ambientes de desenvolvimento e produção dos sistemas desenvolvidos.

Conhecimentos desejáveis:

• familiaridade com a linguagem PHP e framework Laravel;

• familiaridade com banco de dados mysql e linguagem sql;

• software de versionamento git e plataforma github/gitlab;

• configuração de servidores apache e nginx;

• configuração de firewall iptables;

• utilização da IDE Vscode.



As inscrições serão realizadas até o dia 30 de junho de 2024, exclusivamente por meio do formulário disponível neste link.

