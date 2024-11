CPFL Atende oferece 168 vagas para atendentes de telemarketing na região

Compartilhar no facebook

Telemarketing

A CPFL Atende, call center do Grupo CPFL Energia, está com 168 vagas abertas para atendentes de telemarketing nas cidades de Araraquara e Américo Brasiliense. O prazo para inscrição termina nesta sexta-feira, dia 22 de novembro.

Requisitos para candidatura

Os interessados devem atender aos seguintes critérios:

Residir em Araraquara ou Américo Brasiliense;

Ter ensino médio completo;

Possuir habilidade com informática;

Ter experiência com atendimento ao público.

Como se inscrever

Os currículos podem ser enviados de duas maneiras:

E-mail : vagas_atende@cpfl.com.br;

: vagas_atende@cpfl.com.br; WhatsApp: (19) 99889-6947, informando nome, cidade e a vaga desejada.

Oportunidade de desenvolvimento profissional

De acordo com Luiz Henrique Pinto, gerente da CPFL Atende, as vagas representam uma excelente oportunidade para os candidatos desenvolverem habilidades em comunicação, resolução de problemas e gestão de tempo. "Acreditamos que cada membro da equipe possui um potencial único e que o call center pode ser um ponto de partida para grandes conquistas", afirmou.

Compromisso com diversidade e inclusão

A CPFL Atende destaca seu compromisso com a inclusão por meio do programa Nosso Jeito de Ser, que busca ampliar a representatividade de grupos sociais minorizados, como mulheres, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e pessoas negras. Essas ações fazem parte da estratégia da empresa para promover uma cultura inclusiva.

Benefícios oferecidos

Os contratados terão acesso a um pacote de benefícios diferenciados, incluindo:

Assistência médica e odontológica;

Auxílio-creche (conforme regras de elegibilidade);

Seguro de vida;

Participação nos lucros e rendimentos;

Acesso ao Gympass para academias e aplicativos de bem-estar;

Programa Fale Comigo, com apoio psicológico e sessões online de meditação e autodesenvolvimento;

Vale-refeição e vale-transporte.

