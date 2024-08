Confira as vagas de emprego oferecidas pela empresa Ambar Tech

SIGA O SCA NO

Ambar Tech - Crédito: reprodução/Gupy

A Ambar Tech, empresa com sede em São Carlos está com vagas abertas de emprego; confira as oportunidades:

BENEFÍCIOS

Unimed cooparticipativa;

Convênio Farmácia

Vale Alimentação R$ 289,00/mês

Refeição no local;

Seguro de vida em grupo;

Auxílio Creche;

Licença maternidade (extensão de 2 meses);

Licença paternidade (30 dias);

Programa de Saúde Mental;

Ambiente descontraído;

Folga no Aniversário;

Sem código de vestimenta.

SOBRE A AMBAR TECH

Nasceu para transformar a construção civil, com o propósito de tornar simples, digital e inteligente toda jornada construtiva.

Oferece soluções simples que atendem todos os processos da jornada. Trazemos inovação com os componentes Polar. Disrupção industrial dos módulos e paredes Smart Pods. Digitalização e inteligência de Autodoc.

Leia Também