Caixa abre inscrições para processo seletivo de estagiários; há vagas em São Carlos

Caixa abre vagas de estágio - Crédito: reprodução CBN Vale

A Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de um processo seletivo para estagiários em diversas regiões do Brasil. As inscrições, gratuitas, podem ser realizadas até o dia 13 de dezembro por meio do site oficial. Há vagas para São Carlos.

O processo é destinado a estudantes de níveis médio, técnico e superior. As vagas contemplam cursos como Arquitetura, Engenharia, Direito, Tecnologia da Informação (TI), Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e áreas relacionadas a Projetos Sociais.

Inclusão e requisitos

A seleção reserva 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs), 30% para candidatos autodeclarados pretos ou pardos e 3% para candidatos indígenas.

Podem participar estudantes do Ensino Médio Regular, EJA, Técnico e Superior que estejam regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas. É necessário ter no mínimo 16 anos na data de início do estágio.

Benefícios e etapas do processo

Os estagiários receberão uma bolsa-auxílio de R$ 500 por jornada de quatro horas diárias, no turno da manhã ou tarde, além de auxílio-transporte no valor de R$ 130 mensais.

Após a inscrição, os candidatos passarão por uma prova online. Para as vagas de nível superior, haverá também uma etapa de entrevista.

Os contratos de estágio têm duração mínima de seis meses e podem ser renovados por até dois anos, de acordo com o desempenho e a necessidade da instituição.

Mais informações

Todos os detalhes do processo seletivo estão disponíveis no edital, e as inscrições podem ser feitas por meio do site da Super Estágios, responsável pela seleção.

Leia Também