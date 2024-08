Arteris realiza feira online exclusiva para recrutamento de pessoas com deficiência -

Ao dar sequência em iniciativas que têm transformado o seu ambiente de trabalho em um lugar ainda mais plural e inclusivo, a Arteris, uma das maiores gestoras de rodovias do país, realiza a 2ª Feira de Recrutamento Online Exclusiva para Pessoas com Deficiência. O evento virtual será realizado de 12 a 16 de agosto de 2024. Os candidatos interessados devem se inscrever no link e preencher as informações solicitadas e aguardar o contato da empresa: https://fa-ewfq-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/pt-BR/sites/CX_1/job/7581?keyword=feira&mode=location

Ao todo, a empresa tem mais de 25 vagas de trabalho abertas para funções administrativas e operacionais da concessionária Arteris ViaPaulista, responsável pela SP-330, SP-334, SP-255, SP-281, SP-249, SP-257, SP-318, SP-328, SP-345, trechos rodoviários que passam por 25 cidades, como: Ribeirão Preto, Franca, São Simão, Santa Rita do Passa Quatro, Restinga, Batatais, Guatapará, Boa Esperança do Sul, São Carlos, Itaporanga, Taquarituba, São Manuel, Barra Bonita, Bocaina, Américo Brasiliense, Rincão, Luís Antônio, Cravinhos, Brodowski, Jardinópolis e Patrocínio Paulista.

Atualmente, todas as concessionárias do Grupo Arteris ainda oferecem cerca de 60 vagas de trabalho em diferentes áreas no setor de gestão de rodovias. Entre as oportunidades há vagas afirmativas para Pessoas com Deficiência para atuar em praças de pedágio e balanças de pesagem. Para mais informações, os interessados devem acessar o site clicar na aba superior “Trabalhe Conosco” e, em seguida, “Confira nossas vagas”.

