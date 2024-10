SIGA O SCA NO

10 Out 2024 - 20h48

10 Out 2024 - 20h48 Por Da redação

Foi identificada a vítima de um acidente de moto na noite desta quinta-feira (10), na rodovia Washington Luís (SP-310).

Vitor Wagner Felipe Galdencio retomava do trabalho para Ibaté, onde residia. No trajeto ele perdeu o controle da direção, caiu e acabou batendo contra a defensa metálica. Ele morreu antes da chegada do socorro.

Após o trabalho da perícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML de São Carlos.

