Jovem perde a vida em acidente de moto na rodovia Washington Luís

10 Out 2024 - 19h38

10 Out 2024 - 19h38 Por Da redação

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um jovem perdeu a vida na noite desta quinta-feira (10) em um grave acidente de moto na rodovia Washington Luís (SP-310), entre as cidades de São Carlos e Ibaté.

De acordo com as primeiras informações, o rapaz retornava para casa após um dia de trabalho quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da motocicleta. Ele caiu e colidiu violentamente contra a defensa metálica da rodovia, falecendo no local.

A Polícia Científica esteve presente para realizar a perícia, e o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos. As causas do acidente seguem sob investigação.

