Veja o que diz BO da morte de homem em confronto com o tático no Cidade Aracy

Homem morre após apontar arma para policiais da Força Tática no Cidade Aracy

Segundo o boletim de ocorrência registrado no plantão policial, policiais militares da Força Tática realizavam uma abordagem no cruzamento da Avenida Pedro Carlos Fabiano e Giuseppe Broggio, quando ouviram disparos de arma de fogo e, em seguida, visualizaram um homem indo em direção à viatura, gritando por socorro, pois havia sido baleado.

No mesmo instante, os PMs perceberam o autor dos disparos correndo em sentido contrário, entrando na rua Aparecido Pandofelli. Dois policiais embarcaram na viatura e foram em direção ao homem em fuga. A moradora de uma casa informou que um indivíduo havia acabado de subir no telhado de seu imóvel.

Utilizando uma escada tática, os policiais também subiram no telhado e foram seguindo o rastro de telhas quebradas até que chegaram a um sobrado em construção na rua Luís Mascarim. Na garagem, se depararam com Guilherme Ferreira da Silva, 30 anos, que estava empunhando uma arma de fogo. Os policiais deram ordem para que soltasse o revólver, mas ele acabou apontando a arma em direção aos PMs, que revidaram e o balearam. O Samu foi acionado, mas Guilherme não resistiu e morreu antes da chegada dos socorristas.

Os policiais preservaram o local do confronto até a chegada do delegado plantonista, bem como da Polícia Científica, que realizou a perícia no local. O delegado esteve na Santa Casa, onde conversou com o rapaz de 29 anos que foi baleado por Guilherme. Ele foi atingido por três tiros na axila, no cotovelo e no quadril. A vítima declarou que Guilherme o acusava de ter participado de um roubo em uma fazenda, mas não deu mais informações.

Após os trabalhos da perícia, o corpo de Guilherme foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.

