Veículo furtado em Araraquara é visto circulando em São Carlos; proprietária pede ajuda para localizá-lo

Um Gol cinza, placas, GFX-8869, produto de furto ocorrido domingo, 15, em Araraquara, foi visto circulando em São Carlos. As informações são da filha da proprietária que entrou em contato com o São Carlos Agora e pede ajuda no sentido de localizá-lo, já que o carro é utilizado para o trabalho da vítima.

O Gol estava estacionado na Avenida La Salle, próximo a um estabelecimento comercial, quando ocorreu o crime. Dentro dele, diz, tinha produtos de cama, mesa e banho, utilidades domésticas e decoração, como lençol, tapetes, colcha, panelas, entre outros, mercadorias que a vítima vende e que nem teria feito o pagamento.

Quem tiver informações entrar em contato pelo 190 ou ainda (16) 99770-6396, 99776-1708 ou 99619-3669

