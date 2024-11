Uno furtado é localizado pela GCM

Compartilhar no facebook

Um Fiat Uno, preto, que havia sido furtado na madrugada de sexta-feira (15), na Rua Guilherme Simão Darezzo, no Cidade Aracy, foi localizado na manhã deste sábado (16), no Cidade Aracy II.

Segundo informações, após a denúncia do furto, as equipes da Guarda Civil Municipal iniciaram patrulhamento com vistas ao veículo furtado e o encontraram, estacionado pela Rua José Freitas de Souza.

O veículo foi apresentado no CPJ, onde a proprietária também compareceu, após ser informada sobre a localização de seu carro, que lhe foi entregue.

