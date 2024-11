Uno avança sinal de pare e atinge Mini Cooper no Centro

Mini coopera ainda colidiu contra a parede de um imóvel - Crédito: Maycon Maixmino

Na noite de ontem, por volta das 23h30, um acidente envolvendo um Fiat Uno e um Mini Cooper deixou uma pessoa ferida. A colisão aconteceu na esquina das ruas Rui Barbosa e Rua 7 de Setembro, no centro.

De acordo com informações, o Fiat Uno trafegava pela Rua 7 de Setembro quando não respeitou o pare e colidiu com o Mini Cooper, que seguia pela Rua Barbosa. O impacto fez com que o motorista do Mini Cooper perdesse o controle e colidisse contra uma parede próxima ao local.

O motorista do Fiat Uno, um homem de 35 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Salmão) e levado para a Santa Casa. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. As causas do acidente são desconhecidas.

