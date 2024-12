Trio assalta motorista de aplicativo em Ibaté; carro é abandonado com defeito mecânico

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um motorista de aplicativo de 50 anos foi vítima de um assalto na noite desta quinta-feira (19), enquanto aguardava uma corrida na Rua Floriano Peixoto, no Jardim Popular, em Ibaté. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), ele estava sentado em um banco de praça por volta das 22h, quando foi abordado por três indivíduos desconhecidos.

Os assaltantes aplicaram uma "gravata" e um "mata-leão" na vítima. Um deles encostou uma arma, aparentemente de brinquedo, em sua cabeça, enquanto outro apontou uma faca em seu abdômen. Sob ameaças de morte, o trio roubou o porta-documentos do motorista, R$ 40 em dinheiro e seu veículo, um Ford Ka.

Após o roubo, o motorista acionou a Polícia Militar e pediu ajuda a amigos para localizar o carro. Por volta das 2h desta sexta-feira (20), o veículo foi encontrado abandonado no Km 247 da Rodovia Washington Luís (SP-310). Durante a busca, a PM foi informada via Copom sobre duas pessoas próximas ao veículo.

Ao perceberem a chegada da viatura, os suspeitos fugiram em direções opostas. Um adolescente de 14 anos foi detido no bairro Encanto do Planalto por um dos amigos da vítima. Ele alegou que estava apenas dando uma volta com um amigo e que o carro pertencia à sua tia, justificando que o veículo teria apresentado problemas mecânicos.

O porta-documentos do motorista foi localizado próximo ao local. O adolescente foi levado à CPJ, mas não foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo. Ele foi liberado à sua mãe após o depoimento.

O veículo foi restituído ao motorista, e a polícia segue investigando o caso para identificar os responsáveis pelo assalto.

Leia Também