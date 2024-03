Três são flagrados pela PMs com entorpecentes em casa no Jardim Pacaembu

SIGA O SCA NO

Uma denúncia anônima dando conta que em uma casa localizada na rua Deusdedit F. Almeida, no Jardim Pacaembu teria uma arma de fogo embaixo de um colchão, fez com que policiais militares prendessem por volta das 22h20 desta quinta-feira, 29, três suspeitos acusados de tráfico de drogas. No local, havia farta quantidade de entorpecentes.

Com a denúncia em mãos, os PMs chegaram ao endereço indicado e notaram que o portão estava aberto e entraram e constataram três homens que tentaram a fuga e se trancaram em um quarto, cuja porta foi arrombada e todos abordados. Trata-se de dois maiores de idade com 23 anos e 25 anos e um adolescente de 15 anos.

Em revista pela moradia, os PMs constataram que a arma de fogo seria um simulacro de pistola. Apreenderam ainda quatro celulares, três balanças de precisão e apetrechos diversos para o embalo de drogas. Havia ainda farta quantidade de cocaína, maconha, crack e haxixe.

Na CPJ, os dois maiores de idade foram autuados em flagrante por tráfico e recolhido ao centro de triagem. O adolescente liberado para a mãe.

