Três novos quiosques são implantados nas escolas com emendas do vereador Bruno Zancheta

O vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) destinou recursos por meio de sua emenda parlamentar para a implantação de três novos quiosques nas escolas municipais. Eles foram implantados nas seguintes escolas: CEMEI Carmelita Rocha Ramalho no Bairro Vila Prado, CEMEI Dário Rodrigues no Bairro Cidade Aracy e CEMEI Prof. João Jorge Marmorato no Bairro Vila Isabel. O parlamentar encaminhou recursos no ano de 2023, porém, com as tramitações burocráticas, eles foram liberados e executados esse ano.

Bruno Zancheta destacou a importância destas instalações: “A implantação desses quiosques atende ao pedido de toda comunidade escolar. Transformamos espaços ociosos na escola, em espaços onde as crianças podem brincar e desenvolver atividades lúdicas, sem ficarem expostas ao sol e terem qualquer tipo de dano”.

“Durante todo meu mandato destinei recursos através de emenda para a educação, pois como professor, sei que cada centavo investido em educação vale muito a pena, afinal, a educação é a mola propulsora e transformadora da sociedade. Gostaria de agradecer em nome da secretária municipal de Educação Paula Knoff todas as pessoas que se empenharam para que isso acontecesse”, finalizou o parlamentar.